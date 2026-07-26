Benevento, seduta mattutina: tutto pronto per il test con l'Ostiamare. LE FOTO

Con l'Ostinare la squadra del 2° tempo di ieri più Manconi e Saio. Assenti Schimmenti e Tumminello

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Benevento.  

Solito galoppo mattutino, un po' di scarico dopo la partita di ieri pomeriggio contro la Roma Primavera, poi la seduta più sostanziosa in vista del bis che i giallorossi regaleranno questo pomeriggio (ore 18) contro l'Ostiamare. 

Ha riposato in via precauzionale Mignani, che oggi quasi certamente salterà il test coi romani, così come Schimmenti, che lamenta un affaticamento, e come Tumminello, che salterà anche la sfida coi laziali per via della squalifica (questa è una sfida ufficiale con terna Figc), ma si è visto per la prima volta insieme agli altri Dalle Mura, che ha svolto già un po' di lavoro con la Juve Stabia e a cui probabilmente Floro Flores concederà uno spicciolo di partita questo pomeriggio. 

Viene da sé che la squadra che scenderà in campo avrà i connotati di quella che è scesa in campo a 20 minuti dalla fine contro la Primavera Roma. Ci sarà anche Manconi, che si allena da vero professionista e sta mettendo in difficoltà Floro nelle scelte. Il centravanti di Vizzolo Pedrabissi è stato messo quasi subito nella lista degli esuberi, ma di questi tempi nulla è scontato. E non è neanche detto che debba per forza andar via. 

Il modulo sarà sempre il 4-2-3-1. E' pensabile che tra i pali ci sia Vannucchi. Davati al portiere di Prato la linea a quattro composta da Pierozzi, Saio, Caldirola e Beruatto. Centrocampo con Prisco e Kouan, Trequartisti da destra Lamesta, Manconi, il giovane Battista che si è comportato bene nei 20 minuti in cui è rimasto in campo, e poi in avanti Ciccio Salvemini. Ovvio che nel corso della partita potranno entrare tutti gli altri, compreso Dalle Mura, atteso per la prima volta con grande curiosità. 

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