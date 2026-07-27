Provincia: Nino Lombardi rieletto presidente Con 56.821 voti ponderati, mentre lo sfidante Claudio Cataudo si è fermato a 30.939 voti

Nino Lombardi resta alla guida della Provincia di Benevento. Al termine dello scrutinio delle elezioni di secondo livello, il presidente uscente ha ottenuto la maggioranza dei voti ponderati, superando lo sfidante Claudio Cataudo e conquistando così un secondo mandato consecutivo alla Rocca dei Rettori.

Le operazioni di voto si sono concluse alle 22.00 presso il Seggio Unico, allestito nella Sala Angelo Mario Biscardi di Largo Giosuè Carducci. Il presidente del seggio, Giancarlo Corsano, ha dichiarato chiuse le operazioni iniziate alle 7.00 del mattino.

Hanno votato 813 elettori sui 935 amministratori comunali aventi diritto, tra sindaci e consiglieri comunali del Sannio, con un'affluenza pari all'86,9%. Un dato superiore a quello registrato nelle precedenti elezioni provinciali del 28 luglio 2022, quando si presentarono alle urne 745 amministratori.

Conclusa la fase di voto, è iniziato lo spoglio, terminato alle 23.45 con la proclamazione del risultato definitivo.

Nino Lombardi è stato riconfermato presidente della Provincia di Benevento con 56.821 voti ponderati, mentre lo sfidante Claudio Cataudo si è fermato a 30.939 voti ponderati.

Una vittoria maturata al termine di una competizione che, pur senza il coinvolgimento diretto dei cittadini, ha visto al voto gli amministratori locali chiamati a eleggere il presidente dell'ente provinciale secondo il sistema previsto dalla legge Delrio.

Per Lombardi si tratta della conferma di un consenso costruito sulla solida rete di amministratori vicini a Clemente Mastella, di cui il sindaco di Faicchio è da sempre uno dei principali riferimenti politici sul territorio.

Non è bastato, invece, il fronte costruito attorno a Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni e vicesegretario provinciale di Forza Italia.

Con il risultato ormai definitivo, Nino Lombardi si prepara a inaugurare un nuovo mandato alla guida della Rocca dei Rettori, chiamato a dare continuità all'azione amministrativa avviata negli ultimi quattro anni e a gestire le principali sfide che attendono il territorio sannita, dalle infrastrutture alla viabilità, fino all'utilizzo delle risorse destinate agli enti locali.