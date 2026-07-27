Abbonamenti, ecco il dato finale ufficiale: solo il 52% ha scelto la prelazione Si tratta di poco più della metà degli aventi diritto, ovvero dei 5.234 abbonati dell'anno scorso

Ecco il dato finale della fase di prelazione: 2.722. Sono 99 dunque le tessere sottoscritte l'ultimo giorno di domenica 26 luglio, dato rilevato alle 23,59.

Dei 5234 aventi diritto, dunque, solo 2722 hanno approfittato della possibilità di confermare il proprio posto al Vigorito. In percentuale appena il 52 per cento. Un dato poco lusinghiero, al di là della volontà di molti di cambiare settore nella prossima stagione.

Ora già a partire dalle 9 di questa mattina, 27 luglio, e fino alle 23,59 del giorno che precede la prima gara casalinga di campionato (presumibilmente venerdì 21 agosto, visto che Benevento-Modena, prima di campionato è fissata per sabato 22, a meno di uno spostamento nell'open day di venerdì) sarà possibile abbonarsi nella cosiddetta “fase libera”.

I botteghini dello stadio “Ciro Vigorito”, saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.