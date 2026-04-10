Lo seguono fino allo stadio, bloccano l'auto e gli trovano 100 grammi di cocaina Benevento. Un 58enne arrestato dalla guardia di finanza

Lo hanno seguito con discrezione fino allo stadio, dove l'hanno infine bloccato ed arrestato. Nel mirino della guardia di finanza è finito Antonio I., 58 anni, di Benevento, fermato nel cuore della notte.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme gialle lo hanno intercettato lungo il raccordo autostradale che da Castel del Lago conduce al capoluogo sannita. Era al volante di una Opel che i militari hanno deciso di tallonare fino al momento in cui è arrivata in città, nella zona del 'Vigorito'. E' qui che, con il supporto di altre pattuglie, la macchina è stata 'stoppata'. Perquisito, al 58enne sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina.

Condotto in caserma, è stato dichiarato inn arresto e successivamente sottoposto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Chiara Maria Marcaccio. E' difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.

(foto di repertorio)