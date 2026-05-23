Il Liceo Classico "Pietro Giannone" sul podio nazionale degli scacchi Straordinario bronzo per la squadra femminile juniores

Si è conclusa presso il Centro Congressi Pala Dean Martin di Montesilvano la fase finale del Trofeo Scacchi Scuola, un appuntamento di assoluto prestigio che ha visto il Liceo Classico "Pietro Giannone" di Benevento rendersi protagonista di un’impresa di rilievo nazionale. La compagine femminile della categoria Iuniores, campione regionale in carica, è salita sul terzo gradino del podio, conquistando una memorabile medaglia di bronzo al termine di una competizione densa di tensioni agonistiche ed elevate complessità strategiche.

Il torneo, caratterizzato quest'anno da un livello tecnico particolarmente elevato che ha visto confrontarsi oltre duemilatrecento atleti provenienti da ogni regione d’Italia, ha confermato il valore, la completezza e l’efficacia del Liceo classico nel percorso formativo dei giovani. Le studentesse del Giannone, dimostrando una tenuta mentale impeccabile nel corso dei sette turni di gara, hanno vissuto un successo impreziosito da un ulteriore e straordinario riconoscimento individuale.

L’alunna Marina De Nisi (V E) ha infatti ottenuto la medaglia d'oro come migliore terza scacchiera in assoluto della categoria juniores, siglando una prestazione magistrale caratterizzata da sette vittorie in altrettanti incontri disputati, un percorso netto che ne testimonia il talento e la straordinaria concentrazione. Insieme a lei, il successo è stato costruito scacco dopo scacco dal talento e dall'affiatamento delle compagne di squadra Sofia Amatiello (I E), Benedetta Boscaino (V E), Mikol De Nisi (III A) ed Eleonora Furno (V E), le quali hanno saputo tradurre in realtà un sogno sportivo coltivato con costanza e dedizione.

Traguardo d'eccellenza che "affonda le proprie radici in un percorso strutturato, avviato nel 2022 nell'ambito del Centro Sportivo Scolastico del Liceo Giannone". L'iniziativa ha trovato un asse portante nella determinazione del professor Luciano Politi, docente referente del progetto e instancabile coordinatore, che ha creduto sin dal principio nel valore formativo, educativo e culturale degli scacchi. Accanto alla guida della scuola, fondamentale è stato il contributo tecnico dell'allenatore Alessandro Zimbardi, dell’ADS scacchi Valle Caudina.

«A nome di tutta la comunità scolastica del Liceo Pietro Giannone, esprimo il più vivo orgoglio e le più sentite congratulazioni alle nostre eccezionali studentesse e al professor Luciano Politi per questo storico risultato», ha dichiarato con profonda soddisfazione la Dirigente scolastica Teresa de Vito. «La conquista della medaglia di bronzo nazionale, che vede il nostro Liceo come unica realtà della Campania a salire sul podio, dimostra come la rigorosa forma mentis propria degli studi classici sappia coniugarsi mirabilmente con la visione strategica, la logica e la padronanza di sé richieste dagli scacchi. Questa vittoria è il coronamento di un impegno serio e continuativo che onora la nostra scuola e l'intero territorio».

Il Liceo Classico Giannone intende rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Provinciale della Federazione Scacchistica, Giovanni Iandolo. Un doveroso e formale ringraziamento va inoltre agli sponsor privati – Il Sensale, Miwa Energia e ASD Scacchi Caudina – il cui generoso sostegno economico ha coperto integralmente i costi di trasporto e soggiorno durante le quattro giornate di gara a Montesilvano, consentendo alle studentesse di concentrarsi esclusivamente sulla competizione.

"Con questo successo, il Liceo Classico Pietro Giannone si conferma non soltanto un presidio di alta formazione umanistica, ma anche un laboratorio di valorizzazione delle eccellenze giovanili, capace di affermarsi con autorevolezza nel panorama nazionale e di ribadire l’alto valore formativo dello sport e della logica applicata".