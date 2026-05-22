Il Sudtirol chiude la porta, il Bari sprofonda in C Clamoroso epilogo del play out di serie B: I galletti di De Laurentiis tornano in C dopo 5 stagioni

Avrebbe dovuto vincere nel fortino del Sudtirol, ma non ce l'ha fatta. Il Bari sprofonda di nuovo in serie C ed è un epilogo clamoroso. La squadra pugliese, il cui presidente è il figlio di quello partenopeo Aurelio De Laurentiis, era in B dal 21-22 dopo anni di sofferenza anche in serie D, ma aveva persino sfiorato la promozione in A, battuta all'ultimo minuto dal Cagliari di Ranieri con un gol di Pavoletti. Ora dopo cinque campionati i galletti cadono di nuovo in C e vanno a formare un gruppo meridionale che sembra già ora una sorta di B2. Una trasferta vicina che dunque non si materializza per il Benevento, che invece dovrà sobbarscarsi il viaggio fino a Bolzano.

In B dunque rimane la squadra di Castori, il Sudtirol, che in verità era rimasto lontano dai play out fino alla fine, ma poi vi era stato tirato dentro dal pareggio casalingo contro la Juve Stabia. La formazione altoatesina è dunque la 17a squadra certa della partecipazione alla serie B.