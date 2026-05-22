Operatore della promozione e dell'accoglienza turistica, pubblicato l'avviso Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 12 del 1° giugno 2026

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che il Comune di Benevento, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale B1, ha pubblicato l’avviso pubblico per l’ammissione al percorso formativo gratuito 'Operatore della Promozione e Accoglienza Turistica', finanziato nell’ambito del progetto 'Insieme si può' a valere sul PR Campania FSE+ 2021/2027 – Campania Welfare.

L’iniziativa rientra nella Linea B dedicata agli interventi di inclusione lavorativa e mira a favorire l’inserimento sociale e professionale di persone in condizioni di svantaggio economico e sociale attraverso percorsi qualificanti e orientati al mercato del lavoro. Il corso, della durata complessiva di 300 ore, prevede attività di formazione d’aula, laboratori, orientamento e valutazione finale delle competenze. Al termine del percorso sarà rilasciata la qualifica professionale regionale di “Operatore della Promozione e Accoglienza Turistica”, riconosciuta dalla Regione Campania e spendibile anche a livello europeo.

Il percorso è destinato a 20 partecipanti residenti nei Comuni dell’Ambito B1 – Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio – individuati tra soggetti in condizioni di fragilità sociale, economica o occupazionale, tra cui beneficiari dell’Assegno di Inclusione, persone con disabilità, disoccupati di lunga durata, giovani NEET e altri cittadini a rischio di esclusione sociale. L’obiettivo dell’intervento è quello di formare figure professionali capaci di operare nel settore dell’accoglienza e della promozione turistica, valorizzando le risorse culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio sannita e contribuendo allo sviluppo di un’offerta turistica integrata e sostenibile. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 1° giugno 2026, inviata per posta pszambito1@pec.comunebn.it elettronica certificata all'indirizzo dell’Ambito con oggetto: "Domanda di partecipazione al bando di selezione per l'ammissione al percorso formativo “Operatore della promozione e accoglienza turistica" secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito del Comune di Benevento, dell’Ambito B1 e consultabile integralmente al seguente link (CLICCA QUI) . È inoltre prevista un’indennità di frequenza pari a 8,15 euro per ogni ora di effettiva presenza alle attività formative.

