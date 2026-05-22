Lipu e Liceo Statale "G. Guacci" insieme per la biodiversità Promuovere una maggiore consapevolezza sul ruolo che cittadini e istituzioni

In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, celebrata ogni anno il 22 maggio e dedicata quest’anno al tema “Agire localmente per un impatto globale”, la Lipu di Benevento e il Dipartimento di Scienze Naturali del Liceo Statale “G. Guacci”, la cui Dirigente è Giustina Anna Gerarda Mazza, promuovono il progetto “Biodiversità intorno a noi”, rivolto agli studenti di alcune classi dell’Istituto, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla conoscenza e alla tutela in particolare della biodiversità urbana attraverso esperienze dirette sul territorio.

Il progetto, sostenuto dai docenti di Scienze Naturali, Chimica e Biologia Amalia Cavaliere, Francesco Florio, Delia Garofalo, Sonia Panella e Alberto Ranaldi, è articolato in due fasi: un’attività a scuola, tenuta dai volontari della Lipu con l’illustrazione della biodiversità italiana e locale, e un’escursione guidata in ambito urbano con momenti di osservazione e approfondimenti scientifici delle specie vegetali e animali.

L’iniziativa si collega agli obiettivi dell’ambito “verde urbano” della “Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030” (SNB2030), con l’intento di far conoscere agli studenti i metodi di tutela della biodiversità e promuovere una maggiore consapevolezza sul ruolo che cittadini e istituzioni possono svolgere nella protezione degli ecosistemi della propria città. Tutto ciò per ripristinare una relazione sana e reciprocamente vantaggiosa tra uomo e natura.