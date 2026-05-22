L’estate si accende tra cultura, musica e tradizione a Paupisi Aa fine giugno dal ‘Bel Canto al Buon Gusto’

Il prossimo appuntamento targato Pro Loco Paupisi Aps, realizzato in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio dell’UNPLI, si prepara a regalare al territorio serate di grande fascino, in cui cultura, musica e convivialità si intrecciano in un’unica, straordinaria cornice di festa e partecipazione.

Un programma ricco e articolato che promette di infiammare l’estate paupisana sotto il segno dell’eleganza e della tradizione: “Dal Bel Canto al Buon Gusto”, un progetto che rappresenta il perfetto connubio tra la raffinatezza della grande musica lirica e i sapori autentici della gastronomia locale. Sabato 20 giugno, la Corale Paupisius dell’associazione Pro Loco Paupisi Aps, diretta dal Maestro Gilda Pennucci Molinari, accompagnata dall’orchestra e impreziosita dalla presenza di voci soliste, si esibirà nella suggestiva cornice di Piazza Don Tommaso Boscaino.

Il pubblico sarà accompagnato in un emozionante viaggio musicale tra alcune delle pagine più celebri della lirica mondiale, da “La Traviata” di Giuseppe Verdi a “Carmen” di Georges Bizet, in un’esperienza capace di unire arte, emozione e bellezza in un’unica, indimenticabile serata. A seguire, venerdì 26 e sabato 27 giugno, spazio al gusto e alle tradizioni con la Iª edizione della Sagra della Montanara, due serate interamente dedicate alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali e alla riscoperta dei sapori autentici del territorio.

Protagonista assoluta sarà la montanara, proposta in numerose varianti, pensate per esaltare la creatività culinaria e soddisfare ogni palato, celebrando uno dei simboli più amati della tradizione paupisana. Non mancherà, anche in questa occasione, l’intrattenimento musicale con le esibizioni di “Angelo e Tiziana” e dei “Rochitos”, che accompagneranno le serate con ritmo, energia e coinvolgente spirito festoso, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più viva e partecipata. Un’iniziativa di grande valore sociale e culturale che si pone come momento di aggregazione e condivisione per l’intera comunità, celebrando il senso di appartenenza, la tradizione e la voglia di stare insieme in un contesto di festa autentica, partecipata e profondamente identitaria.