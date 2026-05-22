Il 25 maggio l’area pedonale di corso Garibaldi chiusa anche per residenti stop alle auto autorizzate dalle 8 alle 15 per giornata Creatività studentesca

unedì 25 maggio, dalle 8 fino alle 15, corso Garibaldi, via Traiano e piazza Roma saranno interdetti al traffico veicolare, anche nei confronti di residenti, titolari delle autorizzazioni annuali al carico e scarico merci ed altre categorie di autorizzati in occasione dell'edizione 2026 dell'evento GACS - Giornata dell'Arte e della Creatività Studentesca - articolato in spettacoli musicali e stand disseminati in vari punti dell'area pedonale.