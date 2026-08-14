Hashish nascosto anche in un forno in disuso, arrestato un 17enne San Nicola Manfredi. Perquisizione dei carabinieri, sequestrati 270 grammi di droga e due bilancini

Piccoli panetti e dosi di hashish. Nascosti in più punti e anche in un forno in disuso. Droga per la quale è finito nei guai un 17enne di San Nicola Manfredi, arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento.

Secondo una prima ricostruzione, i militari hanno proceduto, supportati dai colleghi della locale Stazione, ad una perquisizione domiciiliare, eseguita evidentemenete sulla scorta di alcuni elementi già in loro possesso. L'attività è sfociata nel rinvenimento di 270 grammi complessivi di hashish, sequestrati al pari di due bilancini di precisione, due coltelli con tracce della stessa sostanza stupefacente e di 41 bustine destinate al confezionamento delle dosi.

Su disposizione della Procura per i minori, il 17enne, difeso dall'avvocato Nicola Covino,. È stato condotto presso il Centro di prima accoglienza ai Colli Aminei, a Napoli.