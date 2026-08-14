Giunta, ok alla riqualificazione delle aree pedonali e aree verdi San Modesto Interventi a Benevento grazie ai fondi Prius

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione delle aree pedonali, a verde e dei servizi rionali al Rione Libertà, quadrante San Modesto-via Napoli.

"Grazie ai fondi Prius - spiegano il sindaco Mastella e il vicesindaco delegato ai fondi Prius Francesco De Pierro - potremo intervenire per migliorare, riqualificare e valorizzare la zona nevralgica del Rione Libertà. In particolare interverremo su tutta l'area di San Modesto, sulle aree parcheggio delle vie Battisti, Torino, Salerno e Palermo, sull'arteria baricentrica del Rione che è Via Napoli con una operazione complessiva di riqualificazione urbana. Inoltre saranno realizzati un parco urbano per famiglie e una piazzetta di collegamento per valorizzare la Spina Verde.

Con un investimento di un milione e mezzo di euro, eseguiremo una importante e massiccia operazione di riqualificazione urbana e di miglioramento funzionale delle aree nodali del Rione Libertà", concludono il sindaco e il vicesindaco

