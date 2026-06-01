Nasce il "Laboratorio Permanente per il Futuro del Sannio" Echi New Gen: dai giovani del Sannio una visione per il futuro del territorio

Si è svolto presso il Museo del Sannio, nella prestigiosa Sala Vergineo del Complesso Monumentale di Santa Sofia, l'evento conclusivo di “Echi New Gen – Riprogettiamo il Futuro del Sannio”, iniziativa promossa dall' I.S. “Palmieri Rampone Polo” di Benevento in collaborazione con l’Associazione “Futuridea”, che ha visto protagonisti studenti, docenti, istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo culturale e sociale del territorio. La manifestazione ha rappresentato il momento conclusivo di un articolato percorso didattico interdisciplinare che ha coinvolto tutti gli indirizzi dell'Istituto, impegnati nella riflessione sul passato, sul presente e sulle prospettive future del Sannio attraverso strumenti innovativi di ricerca, comunicazione, progettazione e narrazione territoriale. Particolarmente apprezzata è stata la mostra dedicata ai lavori realizzati dagli studenti, tra cui l'infografica "Benevento: ieri e oggi", frutto di un approfondito lavoro di analisi storica, economica e sociale che ha consentito ai giovani di osservare e interpretare le trasformazioni della città e della provincia nel corso degli ultimi decenni.



Ad aprire il confronto è stato Francesco Nardone, Responsabile relazioni istituzionali di Futuridea, che ha evidenziato come la crescita delle comunità locali passi inevitabilmente attraverso la capacità di coinvolgere i giovani nei processi di innovazione, valorizzando creatività, competenze e partecipazione attiva. Ha inoltre richiamato l'importanza di costruire reti permanenti tra scuola, istituzioni, imprese e società civile per trasformare le idee in opportunità di sviluppo.

Anna Pezza, Direttore di Confindustria Benevento, ha posto l'accento sul ruolo fondamentale che il sistema produttivo può svolgere nel creare connessioni tra formazione e mondo del lavoro, favorendo percorsi di orientamento e crescita professionale capaci di trattenere sul territorio talenti e competenze.

Particolarmente significativo anche il contributo dell'artista visivo Giuseppe Biancardi, che ha invitato i giovani a guardare il territorio con occhi nuovi, riconoscendo nell'arte, nella creatività e nella capacità di raccontare i luoghi strumenti fondamentali per costruire identità e generare cambiamento.

Rita Iuliano, referente della Legalità e dell'Educazione Civica dell'Istituto Palmieri Rampone Polo e

principale promotrice del progetto, ha illustrato il percorso svolto dagli studenti, evidenziando come l'educazione civica possa diventare uno strumento concreto di cittadinanza attiva, capace di sviluppare consapevolezza, senso di appartenenza e responsabilità verso la comunità.

Nel suo intervento, il professore Maurizio Reveruzzi ha richiamato l'attenzione sulle profonde trasformazioni economiche e sociali che hanno interessato Benevento e il Sannio negli ultimi decenni, sottolineando come la conoscenza del territorio rappresenti il primo passo per immaginarne il futuro. Partendo dall'esperienza di città come Bilbao e Matera, ha evidenziato come cultura, innovazione e partecipazione giovanile possano diventare leve decisive per generare sviluppo, benessere e nuove opportunità.

In chiusura, il Vicepresidente della Provincia di Benevento, Giovanni Zanone, ha sottolineato il valore strategico dell'investimento sulle giovani generazioni e la necessità di costruire occasioni concrete affinché i ragazzi possano immaginare e realizzare il proprio futuro all'interno del territorio sannita. Dagli interventi è emersa una visione condivisa: il lavoro svolto dagli studenti non deve rappresentare un episodio isolato, ma l'inizio di un percorso più ampio e strutturato. Scuola, istituzioni, imprese e mondo della cultura hanno infatti condiviso la proposta di dare vita a: “Echi New Gen – Laboratorio Permanente per il Futuro del Sannio” un contenitore stabile di progettazione giovanile territoriale che possa coinvolgere progressivamente studenti, docenti, amministratori, imprese, associazioni e cittadini nella costruzione di idee e progetti per il futuro della provincia di Benevento. L'iniziativa potrà essere promossa e sostenuta dalla Provincia di Benevento, da Futuridea, da Confindustria Benevento, dall'Istituto Palmieri Rampone Polo e dalle altre istituzioni scolastiche del territorio, con l'obiettivo di creare una rete permanente di confronto e progettazione dedicata ai giovani.



Tra le proposte emerse durante il dibattito vi è anche quella di istituire un appuntamento annuale stabile, individuando un vero e proprio: “Festival Echi New Gen – Il Futuro del Sannio” un evento capace di riunire ogni anno scuole, università, istituzioni, imprese, professionisti, artisti e associazioni, per presentare idee, progetti, ricerche e visioni sul futuro del territorio. L'incontro si è concluso con la consapevolezza condivisa che il futuro del Sannio non possa essere costruito senza il contributo delle giovani generazioni e che la scuola, insieme alle istituzioni e al sistema produttivo, debba continuare a rappresentare il luogo privilegiato nel quale coltivare competenze, partecipazione e speranza. Perché, come è stato ricordato nel corso dell'evento, i giovani non sono soltanto i cittadini di domani, ma i protagonisti del presente e la più importante risorsa sulla quale costruire il futuro del territorio.