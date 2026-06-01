Estate all’Arco il concerto "Juni" apre la rassegna L'evento sarà inaugurato domani, 2 giugno

Sarà inaugurata domani, 2 giugno, la rassegna "Estate all'Arco", manifestazione organizzata dal Comune di Benevento in co-progettazione con enti ed associazioni del Terzo Settore che operano sul territorio sannita.

Il primo appuntamento del ricco cartellone vedrà l’Orchestra Filarmonica di Benevento esibirsi in un concerto intitolato "Juni", dedicato a talentuosi musicisti emergenti e diretti dal Maestro Letizia Vennarini. Musiche di C. Orff, L.V. Beethoven, M.P. Musorgskij.

L'inizio del concerto, presso l'Arena dell'Arco del Sacramento, è fissato per le ore 20. La rassegna è intitolata alla memoria di Alessandro Verdicchio, dirigente del Settore Cultura del Comune di Benevento, che ha ideato e avviato l'iter amministrativo dell'appuntamento.