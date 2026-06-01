Al via il Torneo dell'Infiorata a Paduli: c'è anche l'under 14 del Benevento

Si giocherà domani l'attesa quattordicesima edizione del Torneo dell'Infiorata di Paduli, un vero e proprio appuntamento fisso che sarà di scena al campo Ariella e che mette in mostra tanti giovani talenti. Saranno sei le società partecipanti, della categoria under 14 Pro: si tratta di Benevento, Frosinone, Salernitana, Napoli, Pescara e Juve Stabia. L'intera manifestazione si svolgerà unicamente il 2 giugno, con la gara d'apertura in programma alle ore 10 tra Benevento e Salernitana. Le sfide si susseguiranno fino alla sera, quando si giocherà la finalissima a partire dalle 19.
Torneo dell'infiorata, il programma
Ore 10: Benevento-Salernitana
Ore 11: Juve Stabia-Napoli
Ore 12: Frosinone-Salernitana
Ore 13: Pescara-Napoli
Ore 14: Benevento-Frosinone
Ore 15: Juve Stabia-Pescara
Ore 16: Prima semifinale
Ore 17: Seconda semifinale
Ore 18: Finale terzo e quarto posto
Ore 19: Finalissima