Al via il Torneo dell'Infiorata a Paduli: c'è anche l'under 14 del Benevento La manifestazione si svolgerà unicamente nella giornata del 2 giugno

Si giocherà domani l'attesa quattordicesima edizione del Torneo dell'Infiorata di Paduli, un vero e proprio appuntamento fisso che sarà di scena al campo Ariella e che mette in mostra tanti giovani talenti. Saranno sei le società partecipanti, della categoria under 14 Pro: si tratta di Benevento, Frosinone, Salernitana, Napoli, Pescara e Juve Stabia. L'intera manifestazione si svolgerà unicamente il 2 giugno, con la gara d'apertura in programma alle ore 10 tra Benevento e Salernitana. Le sfide si susseguiranno fino alla sera, quando si giocherà la finalissima a partire dalle 19.

Torneo dell'infiorata, il programma

Ore 10: Benevento-Salernitana

Ore 11: Juve Stabia-Napoli

Ore 12: Frosinone-Salernitana

Ore 13: Pescara-Napoli

Ore 14: Benevento-Frosinone

Ore 15: Juve Stabia-Pescara

Ore 16: Prima semifinale

Ore 17: Seconda semifinale

Ore 18: Finale terzo e quarto posto

Ore 19: Finalissima