Calvi Insieme sulla chiusura del Jurassic Samnium: "Amarezza e preoccupazione" "Come Calvi Insieme riteniamo che questa situazione rappresenti una sconfitta per tutti"

Di seguito, la nota stampa di Calvi Insieme sulla chiusura del Jurassic Samnium: "La notizia della chiusura del Jurassic Samnium a poche settimane dalla sua inaugurazione non può che suscitare amarezza e preoccupazione. Al di là delle responsabilità politiche e amministrative, che spetterà agli organi competenti chiarire, ciò che oggi interessa ai cittadini è un dato di fatto: una struttura realizzata con risorse pubbliche e presentata come una grande opportunità per il territorio è attualmente chiusa e non fruibile dalla comunità. Come Calvi Insieme riteniamo che questa situazione rappresenti una sconfitta per tutti. Lo è per i bambini e le famiglie che avevano accolto con entusiasmo il nuovo parco; lo è per il territorio che vede fermarsi una potenziale attrazione turistica; lo è soprattutto per i cittadini che hanno il diritto di vedere valorizzati gli investimenti effettuati con denaro pubblico. Proprio per questo crediamo che sia necessario abbandonare ogni contrapposizione politica e concentrarsi sulle soluzioni. Il rischio che il Jurassic Samnium diventi l'ennesima opera sottoutilizzata o abbandonata non può e non deve essere corso. La nostra proposta è chiara: l'Amministrazione comunale valuti la possibilità di affidare la gestione della struttura, attraverso procedure trasparenti e nel rispetto delle norme vigenti, ad associazioni, cooperative sociali, enti del terzo settore o soggetti specializzati che possano garantire continuità, sicurezza e sostenibilità economica del progetto. Le realtà associative del territorio hanno spesso dimostrato capacità, spirito di servizio e attenzione verso il bene comune. Coinvolgerle potrebbe rappresentare una soluzione concreta per mantenere vivo il parco, ridurre i costi a carico dell'ente e trasformare una criticità in un'opportunità di crescita e partecipazione. Calvi Insieme continuerà a seguire con attenzione questa vicenda, auspicando che prevalgano il buon senso, la trasparenza e la volontà di tutelare un patrimonio che appartiene all'intera comunità. I cittadini non chiedono polemiche, ma risposte. E soprattutto chiedono che ogni euro investito per il bene pubblico produca risultati concreti e duraturi. Calvi Insieme"