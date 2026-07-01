Benevento: ancora miasmi. Mastella "Fatto tutto ciò che è in mio potere" Il primo cittadino: c'è stata collaborazione fattiva con la Prefettura, ora solleciterò controlli

"Mi segnalano ancora miasmi e odori molesti nelle contrade di Benevento Nord, nei pressi della centrale a biometano. Sono stato molto chiaro anche de visu con gli imprenditori: la salubrità ambientale e il benessere dei cittadini è intangibile e indiscutibile. Ringrazio il Prefetto Raffaela Moscarella per lo spirito di collaborazione istituzionale e la determinazione con cui è stata affrontata la vicenda. Alla presenza dei Carabinieri forestali, al termine di un tavolo tecnico, è stato imposto alla ditta lo sversamento dei liquami, azione necessaria affinché siano azzerati i cattivi odori.

Ho fatto, con i miei uffici, tutto ciò che è in mio potere, ordinando lo stop assoluto di ogni attività fino alla completa risoluzione di tutti i problemi elencati dall'organismo preposto ai controlli, ovvero l'Arpac", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Solleciterò nuovi controlli sul rispetto di quanto stabilito con i provvedimenti già adottati che prevedono, lo ricordo con chiarezza, lo stop completo ad ogni attività e l'eliminazione del problema che proviene dai liquami presenti. Sono obblighi che l'azienda proprietaria dell'impianto deve assolutamente rispettare", conclude Mastella.