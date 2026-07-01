Benevento, Vigorito premiato al "Telesia for Peoples" per la categoria Sport "Al massimo dirigente il merito di aver portato la squadra cittadina ai massimi livelli"

E’ Oreste Vigorito, Presidente del Benevento Calcio, il vincitore del Premio “Telesia for Peoples” 2026 per la categoria dello Sport, in programma nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio prossimo. Vigorito sarà premiato “per essere riuscito, non senza difficoltà, e insieme al fratello Ciro, a portare il Benevento Calcio ai massimi livelli, rendendo orgoglioso, da sempre, il Popolo Sannita, anche di quello non amante dello sport”. Il Premio, che viene assegnato ogni anno a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nelle loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”, verrà conferito nel corso della cerimonia spettacolo del 12 luglio (ore 21). “Ad accogliere Vigorito – dicono gli organizzatori di ‘Icosit’ – ci saranno anche gli iscritti ai club ‘giallorossi’ del Sannio, come quelli della Curva Sud, di ‘Gens Samnites’, di ‘Ponte 98’ e di altri club che il 12 luglio vogliono applaudire Vigorito non solo in qualità di presidente della loro squadra del cuore quanto, soprattutto, per l’uomo che è e che ha dimostrato di essere”. Quest’anno l’evento del “Telesia for Peopels” è dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità. E, non a caso, ospiti d’onore della serata conclusiva del 12 luglio, saranno appunto i genitori del piccolo Domenico, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, insieme agli avvocati Francesco Petruzzi e Giovanni Rea, rispettivamente vicepresidente e tesoriere della neo costituita Fondazione. Il “Telesia for Peoples” gode del Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento, del Comune di Telese Terme, della Pro Loco Telesia, dell’Ance Benevento e di Coldiretti Benevento.