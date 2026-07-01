PNRR Missione Salute: la ASL Benevento completa il 100% delle strutture previste Il risultato è il frutto di un intenso lavoro di programmazione

A seguito della deliberazione con cui la Giunta Regionale della Campania, nella seduta di ieri, 30 giugno 2026, ha preso atto del conseguimento dei target della Missione 6 “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la ASL Benevento rende noto di aver completato il 100% delle strutture previste nell’ambito della propria programmazione territoriale, con la realizzazione di 11 Case della Comunità, 4 Ospedali di Comunità e 5 Centrali Operative Territoriali, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi regionali.

Il risultato è il frutto di un intenso lavoro di programmazione, progettazione e realizzazione che ha coinvolto tutte le articolazioni aziendali impegnate nell’attuazione degli interventi destinati al potenziamento della rete dell’assistenza territoriale, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dagli atti di programmazione regionale.

«Il raggiungimento di questo risultato è il frutto del lavoro intenso e della collaborazione di tutte le professionalità della ASL Benevento», dichiara la Direttrice Generale, dott.ssa Tiziana Spinosa «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a quanti hanno affrontato questo percorso con competenza, senso di responsabilità ed entusiasmo. Per me questo non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. Le strutture sono pronte, ora inizia la sfida più importante: renderle sempre più vicine ai cittadini e capaci di rispondere ai loro bisogni. Sono convinta che questo sia soltanto il primo di tanti traguardi che continueremo a raggiungere insieme.»

Il completamento delle strutture previste segna un passaggio fondamentale nel rafforzamento della sanità territoriale della provincia di Benevento, in coerenza con il nuovo modello organizzativo dell’assistenza delineato dal PNRR.

Nei prossimi giorni la ASL BN presenterà ufficialmente gli interventi realizzati e il nuovo modello organizzativo dell’assistenza territoriale, illustrando ai cittadini e agli stakeholder le funzioni e i servizi che saranno assicurati attraverso la nuova rete assistenziale.

