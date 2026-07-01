Serie B, il valzer delle panchina sta per terminare Solo Catanzaro e Empoli sono ancora alla ricerca di un nuovo allenatore

Il Catanzaro dovrebbe aver parato il colpo del rifiuto di Turati e rivolto il suo sguardo su Giorgio Gorgone, l'ultima stagione sulla panchina del Pescara. In Abruzzo Gorgone fu chiamato a sostituire Vivarini e ha sfiorato una salvezza che quando arrivò sembrava impossibile. Il Catanzaro aveva inserito il suo nome anche prima della scelta di Turati.

L'Empoli cede i gioielli di famiglia

Rimane ancora vuota per il momento la panchina dell'Empoli, dove devono prima sistemare il bilancio e poi partiranno con i progetti tecnici. La società toscana per far quadrare i conti avrebbe voluto cedere il suo bomber Steven Shpendi, ma dopo l'accordo trovato col Padova per 4,5 milioni di euro, la trattativa è improvvisamente saltata e non è detto che possa essere ripresa. Così la società toscana ha pensato bene di “sacrificare” due gioielli del vivaio, Diego Perillo, attaccante classe 2009, e Francesco Olivieri, fantasista del 2010, neo campioni d'Italia con l'Under 17. Andranno entrambi all'Atalanta per la bella cifra di 3,8 milioni di euro. Per la panchina resta in pole Guido Pagliuca, che è ancora sotto contratto con l'Empoli. Ma l'impressione è che per restare dovrà accontentarsi di una cifra minore.

Quasi tutte le panchine di serie B sistemate (in rosso quelle ancora vuote)

AREZZO: Avanti con Bucchi dopo l’impresa della promozione.

ASCOLI: Tomei ha rinnovato ufficialmente sino al 2029.

AVELLINO: Nesta sarà l'erede di Ballardini: è ufficiale

BENEVENTO: Floro Flores ha rinnovato fino al 2028.

CARRARESE: Gabriele Cioffi è il nuovo allenatore.

CATANZARO: Turati ha scelto lo Spezia, potrebbe arrivare Gorgone

CESENA: In chiusura Diamanti, manca solo la firma.

CREMONESE:Si riparte da Marco Giampaolo: è ufficiale.

EMPOLI: C'è Pagliuca in pole, ma occhio alla concorrenza di quattro allenatori di Serie C. In corsa BredaeCoppitelli.Nelle ultime ore è balzato in testa Andreolettie spunta Troise.

ENTELLA: Chiappella ha rinnovato fino al 2028.

JUVE STABIA: De Giorgio è vicinissimo alla firma.

MANTOVA: Ufficiale il rinnovo di Modesto.

MODENA: Ufficiale l'arrivo di Daniele Galloppa.

PADOVA: Antonio Calabro è il nuovo allenatore.

PALERMO: Confermato Inzaghi.

PISA: Ufficiale Paolo Bianco.

SAMPDORIA: Dopo giorni di casting, alla fine sarà Corradiil prossimo tecnico (è ufficiale).

SÜDTIROL: Ufficiale l'addio di Castori,Lovisa ha scelto Possanzini.

VERONA: Ufficiale l'arrivo di Baroni.

VICENZA: Gallo ha rinnovato fino al 2028.