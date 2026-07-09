"Anni Luce" apre il Bct Festival al Teatro Romano di Benevento Questa sera alle 21.30 protagonista Lola Ponce

Al "Bct-Festival Nazionale del Cinema e della Televisione" di Benevento al Teatro Romano, giovedì 9 luglio, alle ore 21,30, l’Asd "Solo Danza" di Venticano, diretta dalla maestra Mirella Limotta, allestisce lo spettacolo “Anni Luce", nell'ambito dell'evento inaugurale della manifestazione.

Lola Ponce sarà la protagonista dello show che andrà in scena nella suggestiva cornice beneventana, dando ufficialmente il via a uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate sannita.

Lo spettacolo “Anni Luce”, diretto da Antonio Frascadore, prodotto da “BCT produzione” e “88 Miglia Produzione”, accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso le colonne sonore e i grandi successi musicali degli anni Ottanta e Novanta, con la partecipazione di un cast d’eccezione: l'Orchestra Filarmonica di Benevento, diretta da Marco Attura; gli Animeniacs Corp; l'attrice Carlotta Pinto, tra i volti popolari della sesta stagione di "Mare Fuori"; arrangiamenti vocali di Sandro Macelloni; arrangiamenti musicali di Alessandro Verrillo.

Accanto all’artista argentina, Lola Ponce, celebre per l'interpretazione di Esmeralda nel musical "Notre Dame de Paris”, vincitrice del Festival di Sanremo 2008, si esibirà il corpo di ballo dell’Asd "Solo Danza" di Venticano, un’importante occasione di crescita artistica e professionale, un ulteriore e significativo traguardo per condividere un’esperienza che rappresenta un riconoscimento del percorso formativo della scuola, che conferma ancor di più la qualità del lavoro svolto negli anni e la capacità di offrire opportunità artistiche prestigiose.

Il corpo di ballo dell'Asd "Solo Danza" di Venticano è diretto dai maestri Mirella Limotta, Salvatore Iavarone e Alessia Russo, che hanno curato con passione e creatività artistica la preparazione delle ballerine e le coreografie dello spettacolo "Anni Luce".