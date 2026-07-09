Premio Strega, Mari trionfa con I convitati di pietra: a fine agosto a Benevento Il vincitore dello strega sarà ospite al festival Benevento città spettacolo

È Michele Mari il vincitore dell'ottantesima edizione del Premio Strega. Lo scrittore si è aggiudicato il più prestigioso riconoscimento letterario italiano con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, al termine della seconda e ultima votazione svoltasi nella suggestiva cornice di Piazza del Campidoglio a Roma.

La proclamazione è arrivata al termine dello scrutinio finale, con il premio consegnato da Andrea D'Angelo, vicepresidente di Strega Alberti Benevento. Gli ultimi cento voti sono stati letti uno a uno fino all'annuncio ufficiale, affidato ad Andrea Bajani, vincitore della precedente edizione.

La cerimonia, condotta da Pino Strabioli e Gloria Campaner e trasmessa in diretta su Rai 3, ha visto la partecipazione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del presidente della Fondazione Bellonci Giovanni Solimine, del direttore Stefano Petrocchi, del presidente di Strega Alberti Benevento Giuseppe D'Avino e di Serena Morgagni, responsabile della Direzione Communication di BPER Banca.

Su 800 aventi diritto, hanno espresso il proprio voto 643 giurati, pari all'80,4% del totale. Michele Mari ha ottenuto 190 preferenze, precedendo Matteo Nucci con Platone. Una storia d'amore (Feltrinelli), fermo a 152 voti. Al terzo posto si è classificata Bianca Pitzorno con La sonnambula (Bompiani), che ha raccolto 84 voti. Seguono Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (Einaudi), 78 voti; Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), 75 voti; ed Elena Rui con Vedove di Camus (L'orma), 64 voti.

La giuria del Premio Strega è composta da 800 aventi diritto al voto: 460 Amici della Domenica, 245 votanti provenienti dall'estero e selezionati attraverso 35 Istituti Italiani di Cultura, 30 voti collettivi espressi da scuole, università e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma e 65 lettori forti scelti tra il mondo delle professioni e dell'imprenditoria.

Tra i nuovi ingressi negli Amici della Domenica figurano le giornaliste Marianna Aprile, Annalisa Cuzzocrea e Francesca Fagnani, le scrittrici Sabrina Efionay e Annalisa De Simone e gli scrittori Andrea Canobbio e Dario Voltolini.

Dopo la vittoria, Michele Mari proseguirà il tradizionale Strega Tour, che farà tappa l'11 luglio a Lonato del Garda, il 15 luglio all'Idroscalo di Ostia nell'ambito del Puntasacra Film Fest, il 17 luglio a Villasimius per il Festival della Marina, il 19 luglio a Cervo, il 24 luglio a Frascati, il 25 luglio a Vieste durante Il Libro Possibile, il 26 luglio a Ugento, il 5 agosto a Marciana Marina, l'8 agosto a Cortina d'Ampezzo nell'ambito di Una montagna di libri, per poi concludersi tra Benevento, a fine agosto, e Palermo, a fine settembre.

Promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento, il Premio Strega si conferma anche quest'anno il principale appuntamento della narrativa italiana contemporanea, capace di richiamare autori, editori e lettori attorno ai libri più significativi della stagione.