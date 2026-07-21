Mastella: Odiosi i sermoni del tycoon estremista: nostro Paese culla del diritto L'ex Ministro della Giustizia sulle parole di Musk

"La vicenda del gioiellere condannato e ora in carcere è complessa: sparare ad essere umani, ormai in fuga, non è legittima difesa, nemmeno dopo che questo Governo, di destra, ha allargato le maglie scriminanti. Nessuna legge può sdoganare, del resto, il fai da te del grilletto. Non lo capisce il tycoon, ormai padrino dei più invasati estremisti di destra, ma l'Italia che è culla del diritto ed è il Paese di Beccaria e della grande scuola dei giuristi cattolici, da Carnelutti a La Pira fino ad Aldo Moro, da Musk e dai suoi odiosi sermoni non ha nulla da imparare, in termini di tutela giuridica e morale della vita umana", lo scrive l'ex Ministro della Giustizia commentando le parole con cui il magnate Usa ha attaccato in modo veemente la magistratura italiana sul caso Roggero.

