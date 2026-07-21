Il fascino del calcio brasiliano: e Logan è già il più richiesto Il ragazzo di Rio è conteso dai tifosi all'uscita dell'Imbriani per un selfie o un autografo

Sarà per l'attrazione che da sempre esiste verso il calcio brasiliano, o per il fascino della “scommessa” nei confronti di un ragazzo del 2006 che ha doti certamente non comuni e che viene a confrontarsi con un calcio che ha bisogno di recuperare un po' di passione tipica del football carioca, ma è certo che Gasper Logan è sicuramente tra i più richiesti per un selfie da parte dei tifosi quando esce dal cancello dell'Imbriani . E lui che sta incominciando a imparare le prime parole italiane si concede senza reticenze con quel sorriso genuino tipico di un ragazzo di 20 anni.

Su Instagram scrive con particolare attenzione quello che ha fatto in campo: anche dopo l'amichevole con il Calvi ha postato due foto e ha scritto: Logan 1 gol, due assist. Si vede che ci tiene tanto, si impegna, mette in mostra le doti tecniche tipiche di chi arriva dal Brasile e aspetta con ansia di misurarsi con avversari più impegnativi. Le basi per fare bene ci sono, lui mostra il carattere fermo di chi sa di giocarsi una grande chance.

Il primo risultatolo lo ha già ottenuto: anche senza essere ancora un “crak” per la strega è già un idolo per i tifosi giallorossi a caccia di un autografo o di un selfie.