Trasporto: Amministrazione ha fatto un miracolo istituzionale, evitare polemiche L'assessore Ambrosone interviene dopo la nota dei sindacati

"Sulla questione del trasporto pubblico dico, con fierezza ed orgoglio, che l'Amministrazione Mastella ha compiuto, anche in questa occasione, un miracolo istituzionale. Dopo aver salvato, successivamente all vittoria del 2016, il trasporto pubblico a Benevento, quando avevamo ereditato un'Amts fallita, ora abbiamo garantito la transizione all'Air, tutelando tutti, e dico tutti, i posti di lavoro e assicurando un passaggio di cantiere ordinato e senza disagi per i cittadini. Era un dovere per noi, ma ne siamo orgogliosi ed è giusto renderne merito al sindaco Mastella e a tutta l'amministrazione che ha votato, mercoledì 15 luglio, la storica delibera di affidamento, in via d'emergenza dal 1 agosto all'Air", lo scrive in una nota l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone dopo l'intervento odierno dei sindacti sul tema.

"Quanto al destino dei 14 lavoratori, oltre ai 71 assunti a tempo indeterminato, sono stati al centro dell'attenzione dell'Amministrazione. E i risultati sono stati concreti. Forse ai sindacati sfugge, benché ne siano stati firmatari, che al punto D del Protocollo di intesa firmato dai sindacati stessi si legge testualmente che 'eventuali unità di personale che alla fine del periodo emergenziale (31 dicembre '26) non avessero conseguito la necessaria riqualifica professionale, atta a garantire il passaggio a tempo indeterminato e non avessero trovato occupazione presso i futuri parcheggi (terminal bus e parking multipiano), esse saranno tutelate nel percorso professionale dal tavolo permanente in Regione Campania'.

Parole chiare che garantiscono il futuro di tutti i lavoratori. Abbiamo garantito con orgoglio e con uno sforzo economico notevole (il Comune ha garantito 125 Mila euro aggiuntivi rispetto a 1 milione 600 Mila euro già previsti e ottenuto che la Regione ne stanziasse altri 700 mila euro) il futuro del Tpl a Benevento e di tutti i lavoratori".