Abbonamenti, un altro piccolo passo avanti Mancano cinque giorni alla fine della fase di prelazione

Dopo le 153 tessere di ieri, oggi si è fatto un altro passettino avanti, sottoscrivendo 158 nuovi abbonamenti che diventa il terzo miglior dato di questa fase di prelazione. La quota raggiunta oggi è dunque quella di 1.798. Una piccola impennata c'è stata, magari non sufficiente per colmare il gap con i vecchi abbonati, ma certo per rendere il numero più accettabile. La prelazione, lo ricordiamo, terminerà il giorno 26, ci sono dunque altri cinque giorni per rendere più cospicua la partecipazione dei vecchi abbonati a questa prima fase di vendita degli abbonamenti per la serie B. Poi inizierà la fase libera e ci saranno tantissimi altri giorni per dotarsi della preziosa tessera che consente di assistere a tutte le partite del Benevento nel prossimo torneo cadetto. La seconda fase, lo ricordiamo, durerà fino alla vigilia della prima partita casalinga del prossimo campionato.