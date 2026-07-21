In affidamento in prova, investe una persona e si allontana: in carcere 43enne Benevento. L'uomo arrestato dalla Mobile

Gli hanno revocato l'affidamento in prova che gli era stato concesso per un residuo di pena da scontare e l'hanno arrestato. E' stata la Squadra mobile ad eseguire il provvedimento del magistrato di Sorveglianza di Avellino a carico di Giuseppe De Lorenzo (avvocato Antonio Leone), 43 anni, di Benevento.

Nei suoi confronti le ipotesi di di reato di lesiono colpose gravi e guida senza patente contestate rispetto ad un incidente accaduto il 10 luglio tra via Posillipo e Corso Dante. Dove, al volante di un'auto che non avrebbe potuto condurre perchè la patente gli era stata revocata, avrebbe investito una persona, allontanandosi.

Per il malcapitato, trasportato al San Pio, una prognosi di 30 giorni. Al 43enne gli agenti sarebero risaliti attraverso le immagini delle telecamere, da qui l'avvio di una indgine nei suoi confronti. Un'inchiessta che si aggiunge a quella pre una serie di presune truffe per le quali, ad aprile, era stato perquisito. jn quadro che ha indotto il magistrato a 'stoppare' l'affidamento in prova e a disporre il carcere per De Lorenzo.