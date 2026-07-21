Domani è il giorno del calendario di B: ecco chi rappresenterà il Benevento Per la squadra giallorossa saranno presenti il Club Manager Cilento e il diesse Padella

E' arrivato il giorno del calendario. Lo aspettavano tutti con ansia. Sarà una novità per il Benevento, che per la prima volta nella sua storia parteciperà ad un campionato “asimmetrico”. Cosa vuol dire? Che i calendari saranno praticamente due, quello dell'andata che non sarà affatto uguale a quello del ritorno. Il Benevento ha già dei criteri a cui appigliarsi per avere qualche anticipazione. Una è quella che alla prima giornata non affronterà nessuna delle altre neo promosse, né Arezzo, né Vicenza, né Ascoli. Poi ci sono tutti una serie di regole già scritte in cui certamente incapperà anche la squadra giallorossa.

Il Benevento domani pomeriggio alle 18, nel bellissimo Teatro dei Filarmonici, sarà rappresentato dal Club Manager Alessandro Cilento e dal direttore sportivo Emanuele Padella. E' il primo passo del Benevento nella nuova stagioen di serie B dopo tre anni di assenza. Un brivido corre liungo la schiena, insieme ad una grande soddisfazione per aver riacciuffato una categoria che era stata persa in maniera tanto tormentata.