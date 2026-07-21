Giovedì la riconsegna dell'Istituto Moro di Montesarchio dopo i lavori Sono stati realizzati interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico

Sarà riconsegnato giovedì 23 luglio p.v. alle ore 10 l’edificio dell’Istituto di Istruzione Superiore dei Servizi Alberghieri “Aldo Moro” di Montesarchio in via Capone interessato da lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, che ha precisato che le opere sono costate oltre 3 milioni di Euro a valere sui fondi del Pnrr.

L’intervento è stato realizzato dalla Impresa Co.ge.i srl su progetto esecutivo di SM Ingeneria e Cricorb srl su immobili (Scuola e annessa

palestra) di oltre 1.700 mq. realizzati circa trenta anni or sono dalla stessa Provincia.