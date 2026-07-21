Benevento Città Spettacolo 2026: da Salemme a Siani, grandi nomi per il festival Il Mediterraneo al centro della 47ª edizione

Dal 25 al 30 agosto 2026 Benevento tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con la 47ª edizione di Benevento Città Spettacolo, il festival che da quasi mezzo secolo rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi del Mezzogiorno. Il tema scelto per questa edizione è "Mediterraneo", un filo conduttore che attraverserà l'intero cartellone tra teatro, musica, incontri e riflessioni dedicate a un mare che da sempre è crocevia di popoli, culture e storie.

Mentre il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni, il direttore artistico Renato Giordano ha già anticipato alcuni dei protagonisti della rassegna, confermando la volontà di costruire un'edizione capace di parlare a pubblici diversi, con un'offerta che spazia dalla prosa alla comicità, fino alla musica contemporanea.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il ritorno di Vincenzo Salemme, che il 26 agosto, alle ore 21, salirà sul palco del Teatro Romano con uno dei suoi spettacoli più amati, E fuori nevica. "Lo accogliamo con tanta gioia – sottolinea Giordano – perché Salemme è un attore che ci piace molto, un drammaturgo stimato e un artista capace di conquistare il pubblico con intelligenza e ironia".

A chiudere il festival, il 30 agosto, sarà invece Alessandro Siani, uno dei volti più popolari della comicità italiana. Una scelta che conferma la tradizione di Benevento Città Spettacolo di affidare il gran finale a protagonisti di primo piano del panorama nazionale. "Siamo felici di concludere con un grande attore e autore molto amato a Benevento e in tutta Italia", ha spiegato il direttore artistico.

Grande attenzione sarà riservata anche alla musica. Giordano ha annunciato l'arrivo di un rapper di grande popolarità, il cui nome sarà ufficializzato a breve, insieme a una giovane promessa della scena italiana. Un concerto pensato soprattutto per il pubblico più giovane, senza però dimenticare gli spettatori che seguono da anni il festival. "Ci saranno anche concerti dedicati ai meno giovani – anticipa – e stiamo lavorando per completare anche questo segmento del cartellone".

Non manca un pizzico di scaramanzia. "Benevento Città Spettacolo porta bene", scherza Giordano ricordando come diversi artisti passati dal festival abbiano poi conosciuto importanti successi nazionali, anche grazie al trampolino rappresentato dal palco beneventano.

L'inaugurazione della manifestazione sarà affidata allo scrittore Maurizio De Giovanni, autore che ha ispirato anche il titolo del tema scelto per questa edizione: Mediterraneo. L'apertura sarà impreziosita dalla partecipazione del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento, insieme a Peppe Servillo e all'orchestra dell'istituzione musicale cittadina.

"È una collaborazione che ci riempie il cuore di gioia", evidenzia Giordano. "Servillo è un interprete straordinario, un intellettuale di grande spessore, mentre il Conservatorio rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio. Tra la Fondazione Benevento Città Spettacolo e il Nicola Sala esiste una sinergia importante che vogliamo continuare a valorizzare".

Con i primi nomi già annunciati e altri artisti pronti a essere svelati nelle prossime settimane, la 47ª edizione di Benevento Città Spettacolo si prepara a offrire un cartellone ricco e trasversale. Il Mediterraneo sarà il filo narrativo di un festival che punta ancora una volta a coniugare spettacolo, cultura e identità, confermando Benevento come uno dei principali punti di riferimento del panorama culturale italiano a fine estate.