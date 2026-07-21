"Notte delle Streghe - Janare Benevento Festival", il 22 luglio la presentazione Appuntamento fissato presso l'Aula Consiliare della Rocca dei Rettori

Finalità e programma definitivo della quattordicesima edizione della “Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, in programma nel centro storico del capoluogo sannita dal 24 al 26 luglio prossimo, verranno presentati nel corso di una conferenza stampa domani, 22 luglio (ore 17,30), nell’Aula Consiliare della Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento. All’incontro con i giornalisti interverranno gli ideatori e gli organizzatori dell’evento, Antonio De Cristofaro e Adriana Francesca (presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”); il Sindaco di Benevento, on. Clemente Mastella e il Direttore di Coldiretti Benevento Remo De Ieso. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Provincia, dott. Nino Lombardi