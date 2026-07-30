Apice, il comune sigla una convenzione con la Casa di Cura Montevergine "Una collaborazione che permetterà ai cittadini di avere opportunità nell'accesso ai servizi"

L'Amministrazione Comunale di Apice continua a investire nella salute e nel benessere della comunità attraverso iniziative concrete volte a migliorare l'accesso ai servizi sanitari e a promuovere la cultura della prevenzione. Con questo obiettivo è stata sottoscritta una convenzione con la Casa di Cura Montevergine di Mercogliano (AV), struttura sanitaria di riferimento nel panorama regionale, riconosciuta per l'elevata qualità dell'assistenza, l'eccellenza dei professionisti, le moderne tecnologie diagnostiche e terapeutiche e l'ampia offerta di prestazioni specialistiche. La collaborazione consentirà ai cittadini di Apice di usufruire di importanti opportunità nell'accesso ai servizi della struttura, rafforzando il percorso di tutela della salute che l'Amministrazione Comunale porta avanti con continuità.

Il Sindaco: "La tutela della saluta è una priorità assoluta"

La convenzione rappresenta un ulteriore tassello di una più ampia strategia amministrativa che negli ultimi anni ha visto il Comune promuovere numerose campagne di prevenzione e screening gratuiti in diverse branche specialistiche, riscontrando una significativa partecipazione della cittadinanza. La prevenzione, infatti, rappresenta uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce e per la salvaguardia della salute pubblica. «La tutela della salute dei cittadini – dichiara il Sindaco – rappresenta una priorità assoluta della nostra azione amministrativa. Con questa convenzione intendiamo offrire un'opportunità concreta ai nostri concittadini, consolidando la collaborazione con una struttura sanitaria di assoluto prestigio. Continueremo a promuovere iniziative di prevenzione e a creare sinergie con realtà di eccellenza, convinti che investire nella salute significhi investire nella qualità della vita della nostra comunità.» L'Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per il raggiungimento di questo importante accordo, che testimonia la volontà di costruire una rete di servizi sempre più vicina ai bisogni dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.