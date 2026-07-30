I consiglieri di Alternativa per Benevento chiedono al Presidente Parente di rompere gli indugi e convocare immediatamente il Consiglio Comunale sulle questioni ambientali. “C’è una vera e propria emergenza ambientale in città e non si può far finta di niente- scrivono i consiglieri comunali Luigi Diego Perifano, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia Varricchio e Francesco Farese. Abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale per verificare i tempi certi di evacuazione delle sostanze maleodoranti dall’impianto di biometano di Contrada San Domenico, e per acquisire dall’Arpac e dall’Asl gli esiti dei primi accertamenti condotti sul grave fenomeno di inquinamento delle acque del fiume Calore. Al momento, pur essendo questioni di interesse generale, che dovrebbero stare a cuore a tutti, indipendentemente dai ruoli di maggioranza e opposizione, il Consiglio Comunale non è stato ancora convocato: una mancanza di rispetto nei confronti della cittadinanza che è in attesa di risposte su quanto accaduto . Siccome nella situazione data le rassicurazioni generiche e le dichiarazioni di circostanza lasciano il tempo che trovano, anzi non fanno altro che alimentare gli interrogativi e l’inquietudine della pubblica opinione, se il Consiglio non sarà convocato nelle prossime ore investiremo della questione il Prefetto
Miasmi, Alternativa per Benevento chiede la convocazione del Consiglio Comunale
"C'è una emergenza ambientale in città. Pronti a investire della questione il Prefetto"
Benevento.