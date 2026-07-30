Miasmi, Alternativa per Benevento chiede la convocazione del Consiglio Comunale "C'è una emergenza ambientale in città. Pronti a investire della questione il Prefetto"

I consiglieri di Alternativa per Benevento chiedono al Presidente Parente di rompere gli indugi e convocare immediatamente il Consiglio Comunale sulle questioni ambientali. “C’è una vera e propria emergenza ambientale in città e non si può far finta di niente- scrivono i consiglieri comunali Luigi Diego Perifano, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia Varricchio e Francesco Farese. Abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale per verificare i tempi certi di evacuazione delle sostanze maleodoranti dall’impianto di biometano di Contrada San Domenico, e per acquisire dall’Arpac e dall’Asl gli esiti dei primi accertamenti condotti sul grave fenomeno di inquinamento delle acque del fiume Calore. Al momento, pur essendo questioni di interesse generale, che dovrebbero stare a cuore a tutti, indipendentemente dai ruoli di maggioranza e opposizione, il Consiglio Comunale non è stato ancora convocato: una mancanza di rispetto nei confronti della cittadinanza che è in attesa di risposte su quanto accaduto . Siccome nella situazione data le rassicurazioni generiche e le dichiarazioni di circostanza lasciano il tempo che trovano, anzi non fanno altro che alimentare gli interrogativi e l’inquietudine della pubblica opinione, se il Consiglio non sarà convocato nelle prossime ore investiremo della questione il Prefetto