Ondata di calore, la Cgil di Benevento apre la sede come luogo di refrigerio L'iniziativa è rivolta alle persone anziane e ai lavoratori esposti al caldo

Considerata la forte ondata di calore che sta interessando Benevento e l’intero territorio sannita, la CGIL di Benevento mette a disposizione della cittadinanza la propria sede provinciale, situata in via Leonardo Bianchi n. 9, come luogo di sosta e refrigerio. La sede sarà aperta e accessibile dalle ore 9.00 alle ore 18.30, dal lunedi al venerdi, offrendo uno spazio climatizzato nel quale trovare temporaneo sollievo dalle temperature particolarmente elevate. L’iniziativa è rivolta soprattutto alle persone anziane, sole, fragili, ai lavoratori e alle lavoratrici esposti al caldo e a quanti non dispongono nelle proprie abitazioni di ambienti adeguatamente refrigerati. In una fase di particolare difficoltà, aggravata dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, la CGIL ritiene necessario rafforzare le reti di solidarietà e di prossimità, affinché nessuno venga lasciato solo. La tutela della salute, nei luoghi di lavoro e nella vita quotidiana, deve rappresentare una priorità per tutte le istituzioni. È necessario attivare misure straordinarie a sostegno delle persone più vulnerabili, potenziare i servizi sociali territoriali e garantire condizioni di lavoro sicure per chi svolge attività all’aperto o in ambienti particolarmente esposti alle alte temperature. La CGIL di Benevento, attraverso questa iniziativa, conferma la propria presenza al fianco della comunità sannita e invita le persone che ne avessero necessità a recarsi presso la sede provinciale