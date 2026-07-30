Pacevecchia, allagamenti dopo maltempo: i residenti chiedono interventi urgenti La nota dell'associazione "Amici per Pacevecchia"

Ancora disagi a Pacevecchia dopo il violento temporale che ha colpito la città nella giornata di domenica 26 luglio 2026. A denunciare l'accaduto è Cosimo Galliano, presidente dell'Associazione "Amici per Pacevecchia", che ha inviato una segnalazione alle autorità competenti per richiamare l'attenzione su una criticità che, secondo i residenti, si ripresenta ormai da tempo. L'episodio ha interessato in particolare Viale G. Dorso, all'altezza dei civici 14, 16 e 18, dove i locali al piano terra e gli ingressi dei fabbricati sono stati nuovamente invasi dall'acqua. Alla base dell'allagamento vi sarebbe il mancato funzionamento delle condotte fognarie, risultate intasate e incapaci di garantire il regolare deflusso delle acque piovane provenienti dalla zona alta del quartiere.

La nota dell'Associazione "Amici per Pacevecchia"

"A seguito del temporale verificatosi domenica 26 luglio 2026 nella frazione/zona di Pacevecchia, e nello specifico in Viale G. Dorso, all'altezza dei civici 14, 16 e 18, si è registrato – per l’ennesima volta – l’allagamento dei locali e degli ingressi dei fabbricati citati. Le condotte fognarie, risultando intasate, non hanno garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla zona alta. Tale problematica è stata più volte segnalata e, sebbene siano stati effettuati dei sopralluoghi, ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento risolutivo né da parte del Comune né da parte dell’ACER (ex IACP). I residenti si sono visti costretti a provvedere autonomamente, con mezzi propri, alla pulizia dei locali e delle grate, richiedendo successivamente l'intervento di una ditta specializzata per lo spurgo delle fogne. Si chiede pertanto un cortese ed urgente intervento volto a risolvere definitivamente la criticità, al fine di evitare il ripetersi di tali episodi al prossimo evento atmosferico".