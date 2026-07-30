Benevento, ad agosto e settembre laboratori didattici al Teatro Romano L'intento è quello di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio archeologico della città

Il Teatro Romano di Benevento propone, nei mesi di agosto e settembre, in orario mattutino, laboratori didattici rivolti ai bambini e agli adolescenti appartenenti a campi estivi, associazioni culturali e gruppi organizzati. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del patrimonio archeologico della città di Benevento, promuovendo la consapevolezza dell’importanza della tutela, della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali. Attraverso un coinvolgente viaggio nel passato, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere la storia e le caratteristiche del Teatro Romano, uno dei luoghi simbolo della città, prendendo parte ad attività ludico-didattiche pensate per stimolare curiosità, creatività e apprendimento, tra cui teatralizzazioni, cruciverba a tema, giochi di logica e altre attività interattive. Un percorso alla scoperta della bellezza dell’antico teatro e dei suoi suggestivi scenari, per comprendere il valore della memoria storica e il ruolo che ciascuno può avere nella salvaguardia del patrimonio culturale. La partecipazione ai laboratori è gratuita.