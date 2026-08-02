Mastella: solidarietà ai sindaci dell'area flegrea I comuni sono prima linea in queste emergenze

"Esprimo massima solidarietà ai Sindaci e alle popolazioni dell'area flegrea che vivono una delicata fase di emergenza a causa dello sciame sismico che sta colpendo quest'area della Campania", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"La vulnerabilità sismica dei territori è una realtà oggettiva di molte zone, anche campane e tutti dobbiamo tenerlo bene in mente in tempi normali, facendo prevenzione in vista di eventuali calamità, durante le quali i Comuni e i Sindaci sono l'autentica prima linea e il principale presidio di supporto per la popolazione".