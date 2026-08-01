Abbonamenti per la B, avanti a piccoli passi Continua una vendita molto lenta, lontani anche dalla quota dello corso anno in C

Avanti a piccoli passi. Del resto non si poteva neanche pensare che potesse essere questo week end (partenze per il mare, vacanze imperanti) il trampolino per un'impennata degli abbonamenti, che non c'è stata e forse non ci sarà. 35 le tessere sottoscritte in questo sabato assolato di inizio agosto, che porta le tessere acqsuistate alla quota di 3.632. Ben lontani, come si capisce anche dalla quota fatta segnare los corso anno, quando pure si era in serie C. Rimangono giusto 20 giorni di vendita libera per smentire le previsioni negative.

Qiesto il comunicato diffuso dalla Comunicazione del Beneveto alle 18,14 di oggi.

Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti "TU" per la stagione sportiva 2026-2027.

Alle 18:14 di oggi, 1° agosto 2026, gli abbonamenti sottoscritti in vendita libera sono 3632.