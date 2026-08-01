Fondo Piccoli Comuni, Matera: "Altri sette Comuni sanniti finanziati" "Il Governo Meloni continua a investire sulle aree interne”

“Ancora un risultato concreto per il Sannio grazie all’attenzione del Governo Meloni verso i piccoli Comuni e le aree interne”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera commenta la pubblicazione del Decreto MIT n. 71 del 31 luglio 2026, che, attraverso lo scorrimento della graduatoria del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, assegna ulteriori risorse per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità comunale.



“In provincia di Benevento - spiega Matera - saranno finanziati con 150 mila euro ciascuno i Comuni di Calvi, Pesco Sannita, Campolattaro, Foiano di Val Fortore, Sant’Arcangelo Trimonte, Cerreto Sannita e Puglianello. Si tratta di interventi importanti che consentiranno alle amministrazioni locali di migliorare la sicurezza delle strade e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.



Desidero rivolgere un ringraziamento al Governo Meloni, che continua a dimostrare con i fatti una particolare attenzione verso i territori più piccoli, spesso penalizzati da anni di scarsi investimenti. Un grazie va inoltre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al sottosegretario Antonio Iannone, che sta seguendo con grande attenzione le esigenze della Campania e delle aree interne.



Con questo ulteriore scorrimento il Fondo assegna oltre un milione di euro per sette comuni. Continueremo a lavorare - conclude Matera - sostenendo gli enti locali nella realizzazione di opere utili e concrete per le comunità”.