Fondi Viabilità, Parisi (Lega) "Grazie a Salvini interventi per sette Comuni" Il plauso del commissario provinciale della Lega

"Esprimo grande soddisfazione e vivo compiacimento per l'ennesimo ed eccellente traguardo raggiunto a beneficio del territorio sannita, un risultato che testimonia ancora una volta la costante e concreta attenzione del Governo centrale verso le esigenze delle nostre comunità locali, grazie all'impegno in prima persona del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal Vicepremier Matteo Salvini". A dichiararlo è Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega per la provincia di Benevento, commentando gli ultimi sviluppi sui finanziamenti destinati alla viabilità locale.

Attraverso la firma del recente provvedimento ministeriale, che attua lo scorrimento della graduatoria del bando 2025 relativo al Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, si rende immediatamente operativa l'assegnazione di importanti risorse economiche a beneficio di ben sette paesi della provincia sannita. Si tratta nel dettaglio di Sant'Arcangelo Trimonte, Foiano di Valfortore, Cerreto Sannita, Puglianello, Campolattaro, Calvi e Pesco Sannita.

Come evidenzia Parisi, questa scelta strategica, che attinge alle risorse aggiuntive stanziate dall'esecutivo nazionale, "permette di valorizzare la selezione già effettuata in precedenza, evitando lungaggini burocratiche e la riapertura di nuove procedure ed erogando il finanziamento a quei piccoli Municipi che erano stati valutati idonei ma che in una prima fase erano rimasti esclusi per esaurimento della capienza finanziaria". In questo modo si velocizza notevolmente l'apertura dei cantieri dedicati alla risistemazione della rete viaria municipale, consentendo la rapida eliminazione di buche, avvallamenti e cedimenti strutturali dell'asfalto.

"Garantire un'adeguata ed efficace manutenzione alle nostre arterie di collegamento - prosegue Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega per la provincia di Benevento - significa innanzitutto esercitare una vera e propria cura del territorio e tutelare gli utenti della strada. Una viabilità più curata e priva di insidie rappresenta una fondamentale garanzia di sicurezza e, al tempo stesso, arterie stradali in condizioni ottimali permettono di abbattere drasticamente i rischi di sinistri e di conseguente contenzioso legale, traducendosi in un sensibile alleggerimento dei costi per le casse dei Comuni interessati, che potranno così evitare di distrarre risorse pubbliche in controversie giudiziarie per risarcimento danni".

"La Lega - conclude Domenico Parisi - dimostra ancora una volta di essere il partito dei fatti e dei territori: il lavoro del Ministro Matteo Salvini al Mit continua a dare risposte tempestive, utili e misurabili anche alle realtà locali del Sannio, smentendo quanti affermano che questo governo sia a trazione settentrionale".