Addio a Cencelli, Mastella: "E' entrato nella storia" "Il centro-sinistra di oggi ristampi il suo manuale"

"Addio Massimiliano, con la tua intelligenza politica comprendesti che era necessario valorizzare tutte le sensibilità politiche e un'alleanza era tale solo nel rispetto reciproco. Il tuo 'manuale' era un distillato di grammatica politica applicata. Occorrerebbe ristamparlo perché lo leggano molti nel centro-sinistra odierno", così il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente Mastella nella nota di cordoglio in nome dello storico esponente Dc Massimiliano Cencelli.

"La Dc è stata casa di menti straordinarie come Cencelli, oltre al manuale fu tra i fondatori, con Cossiga e Taviani, della corrente dei pontieri, altra parola-chiave da recuperare, simbolo di brillante sintesi della varietà che la politica sempre esprime e di rifiuto degli odi precostituiti. La sua eredità resta attuale: condoglianze ai familiari".

