Asia call center: temporanei problemi di linea L’Azienda ha già attivato tutte le azioni tampone necessarie

L’Asia comunica che sono attualmente in corso alcuni problemi tecnici alla linea telefonica del call center aziendale, servizio normalmente utilizzato dai cittadini per la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti, la richiesta di informazioni e l'invio di segnalazioni. L’Azienda ha già attivato tutte le azioni tampone necessarie ed è in costante contatto con l’operatore di rete affinché il guasto venga risolto definitivamente e nel più breve tempo possibile. In questa fase di transizione, tuttavia, potrebbero verificarsi momentanei disservizi o difficoltà di contatto attraverso il numero verde. L’Asia si scusa con gli utenti e la cittadinanza per i possibili disagi, precisando che il malfunzionamento è del tutto indipendente dalla propria volontà.