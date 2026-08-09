Benevento, Floro Flores ne convoca 25 per la gara di Coppa Italia Assenti lo squalificato Tumminello e gli infortunati Schimenti e Carfora. Out anche Mehic

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il Turno Preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, Benevento-Ravenna. Sono 25 gli elementi chiamati dal tecnico giallorosso: mancano all'appello lo squalificato Tumminello e gli infortunati Schimmenti, Carfora, Simonetti e Ricci, oltre che all'ultimo momento anche Mehic, in procinto di essere ceduto.



PORTIERI



22 Esposito Manuel

96 Sylla Alioune

26 Vannucchi Gianmarco



DIFENSORI



20 Beruatto Pietro

5 Caldirola Luca

15 Dalle Mura Christian

77 Pierozzi Edoardo

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

17 Sernicola Leonardo



CENTROCAMPISTI



28 Kouan Christian

8 Maita Mattia

4 Prisco Antonio

6 Siatounis Antonis

38 Talia Angelo



ATTACCANTI



19 Battista Vincenzo

24 Giugliano Marco

11 Lamesta Davide

30 Logan Gaspar

10 Manconi Jacopo

32 Mignani Guglielmo

9 Salvemini Francesco

90 Verdi Simone