Benevento, Floro Flores ne convoca 25 per la gara di Coppa Italia

Assenti lo squalificato Tumminello e gli infortunati Schimenti e Carfora. Out anche Mehic

benevento floro flores ne convoca 25 per la gara di coppa italia
Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il Turno Preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, Benevento-Ravenna. Sono 25 gli elementi chiamati dal tecnico giallorosso: mancano all'appello lo squalificato Tumminello e gli infortunati Schimmenti, Carfora, Simonetti e Ricci, oltre che all'ultimo momento anche Mehic, in procinto di essere ceduto.

PORTIERI

22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro
  5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian
  8 Maita Mattia
  4 Prisco Antonio
  6 Siatounis Antonis
38 Talia Angelo

ATTACCANTI

19 Battista Vincenzo
24 Giugliano Marco
11 Lamesta Davide
30 Logan Gaspar
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
  9 Salvemini Francesco
90 Verdi Simone 

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