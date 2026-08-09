Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il Turno Preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, Benevento-Ravenna. Sono 25 gli elementi chiamati dal tecnico giallorosso: mancano all'appello lo squalificato Tumminello e gli infortunati Schimmenti, Carfora, Simonetti e Ricci, oltre che all'ultimo momento anche Mehic, in procinto di essere ceduto.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
4 Prisco Antonio
6 Siatounis Antonis
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
19 Battista Vincenzo
24 Giugliano Marco
11 Lamesta Davide
30 Logan Gaspar
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
9 Salvemini Francesco
90 Verdi Simone
Benevento, Floro Flores ne convoca 25 per la gara di Coppa Italia
Assenti lo squalificato Tumminello e gli infortunati Schimenti e Carfora. Out anche Mehic
Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il Turno Preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, Benevento-Ravenna. Sono 25 gli elementi chiamati dal tecnico giallorosso: mancano all'appello lo squalificato Tumminello e gli infortunati Schimmenti, Carfora, Simonetti e Ricci, oltre che all'ultimo momento anche Mehic, in procinto di essere ceduto.