Cherubini si avvicina: prestito con obbligo di riscatto in caso di serie A In campo anche oggi a Brighton dal 21' st. Passaggio obbligato il prolungamento atteso lunedì

Luigi Cherubini sarà (quasi) certamente giallorosso. Come andiamo scrivendo da giorni. Ma i passaggi da attendere sono sempre gli stessi. Il ragazzo domani torna in Italia, ma questo pomeriggio è sceso in campo contro il Brighton. E' entrato sul 3 a 0 (risultato finale: reti di Rutter e doppietta di Ayari)a favore della squadra inglese al 66' prendendo il posto di Soulè. Si era pensato che Gasperini optasse solo per l'undici base (o quasi), invece sul finale ha lasciato spazio anche agli uomini della panchina. Dunque oltre 25 minuti per il ragazzo di Tivoli, “promesso” al Benevento.

Lunedì Cherubini sarà chiamato in sede a Roma per allungare il contratto in essere con la società capitolina, che è in scadenza nel 2027. E' un passaggio obbligato, altrimenti andrebbe in scadenza a parametro zero e non sarebbe più cedibile tramite prestito annuale.

Il Benevento ha già un accordo sia con la Roma che col giocatore, c'è intesa anche sulla formula che non sarà quella di cui si è parlato erroneamente in giro (diritto di riscatto e contro-riscatto), ma più semplicemente “obbligo” da parte del Benevento in caso di promozione della strega in serie A. E' una scelta della società sannita (del presidente Vigorito e di Padella) che l'anno prossimo avrà in quel ruolo Battista, Giugliano e Carfora. Da sottolineare che il ragazzo di Tivoli (classe 2004), under quest'anno, non lo sarà più l'anno prossimo.