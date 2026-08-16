Castelvenere, alla Festa del Vino gemellaggio con la banda musicale di Újfehértó Nel comune sannita una delegazione composta da 50 ungheresi

Tra le curiosità della “Festa del Vino” 2026 di Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, c’è sicuramente il “gemellaggio artistico” tra le bande musicali di Castelvenere e della Città ungherese di Újfehértó che raggiungerà l’Italia con una delegazione composta da 50 elementi guidati dal Sindaco Hosszú József, dal Direttore Artistico Péter Bócz e dalla Maestra delle Majorettes Szabó Katinka. Le due bande musicali daranno vita ad un concerto spettacolo in programma per giovedì sera, 20 agosto (ore 21,00), nel Teatro comunale all’aperto di Castelvenere, organizzato nell’ambito della quarantaquattresima edizione della “Festa del Vino. Per il CEMP (Centro di Educazione Musicale Permanente) di Castelvenere, presieduto da Giuseppe Piazza, si esibiranno il Concerto Bandistico “Città di Castelvenere” APS, diretto dal M° Alessandro Verrillo, e il gruppo Majorettes, guidato dalla Maestra Carmen De Simone.

"Sul palco un abbraccio ideale tra Italia e Ungheria"

“Sul palco – dice il sindaco Alessandro Di Santo - si incontreranno dunque due realtà musicali, in un ideale abbraccio tra Italia e Ungheria, dando seguito e rafforzando il gemellaggio musicale e culturale tra Castelvenere e Újfehértó, città ungherese situata nel nord-est del Paese. Il progetto, nato nel luglio 2025 con la visita del CEMP a Újfehértó, vive ora un nuovo e importante capitolo con l’arrivo in Italia della delegazione ungherese”. Dal 19 al 21 agosto, la Banda e le Majorettes di Újfehértó saranno infatti ospiti di Castelvenere in occasione della Festa del Vino. Durante le giornate del gemellaggio, la delegazione ungherese avrà modo di conoscere il caratteristico borgo di Castelvenere e di visitare anche le città di Benevento e di Caserta, senza rinunciare ad altri momenti di musica e condivisione con i musicisti castelveneresi. Il CEMP di Castelvenere sarà infatti protagonista della Festa del Vino per tutta la durata della manifestazione, accompagnando le serate con la propria musica. Particolarmente attesa sarà la partecipazione al “Premio Radici” (22 agosto) dove la Banda si presenterà in formazione “Street Band”, attraversando le vie del centro storico e contribuendo, con la propria musica itinerante, ad animare e rendere ancora più speciale la “Festa del Vino”. “E’ un gemellaggio – conclude il Maestro Alessandro Verrillo - che va oltre la musica: un incontro tra persone, comunità e culture diverse, unite dalla volontà di costruire nel tempo un legame di amicizia, collaborazione e reciproca valorizzazione”.