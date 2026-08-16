San Giorgio del Sannio, al via Festival’Art Tutto pronto per l'iniziativa che fonde spettacolo, radici locali e impegno civile

Un palcoscenico a cielo aperto per riscoprire il valore dell'aggregazione attraverso la bellezza. Venerdì 21 agosto, alle ore 20.30, piazzetta Ciriaco Bocchini in Località Marzani ospiterà la prima edizione di Festival’Art. L'iniziativa, promossa dall'associazione Rigener’Art dopo l'anteprima dello scorso luglio a Palazzo Bocchini, porta nel Sannio un format inedito che fonde spettacolo dal vivo, radici locali e impegno civile. La serata proporrà un percorso multidisciplinare firmato da protagonisti del panorama culturale e scientifico. Il Quartetto d’archi dell’Orchestra Filarmonica di Benevento e i ballerini in scena daranno vita a una potente architettura espressiva, dove il suono modella il gesto e le coreografie traducono in movimento ogni vibrazione musicale. A questo dialogo performativo si affiancherà la compagnia Teatro EIDOS, che farà riemergere la memoria locale rievocando un antico aneddoto legato al territorio. Lo spazio dedicato ai temi dell'intercultura e della sostenibilità sarà affidato alle voci del Coro Azzurro UNICEF e del Coro «Frate Sole», mentre l'intervento dell'archeologo Antonio Mesisca, CEO di Archeoservizi, illustrerà la sinergia tra patrimonio storico ed eccellenze agroalimentari come motore di sviluppo identitario. L'iniziativa punta ad andare ben oltre la semplice dimensione dell'intrattenimento. Come sottolinea il presidente di Rigener’Art, Gianmarco Mottola, «l'obiettivo centrale resta la creazione di uno spazio concreto di dialogo e inclusione, capace di mettere in rete cittadini, enti locali e realtà associative. L'appuntamento rappresenta un invito aperto a tutta la comunità per vivere un'esperienza collettiva fondata sulla cultura e sulle relazioni territoriali».