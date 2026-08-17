Gatto cosparso da colla e con ferite: la denuncia di LNDC Lega Nazionale per la Difesa del Cane: è accaduto a Frasso Telesino, vogliamo sapere cosa è successo

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha denunciato un episodio con al centro un povero gattino ritrovato a Frasso Telesino, nel sannio, cosparso di colla e con la mantibola rotta e ora affidato alla cure dei veterinari.

"Il gatto - spiega in una nota Piera Rosati, presidente nazionale di LNDC Animal Protection - era scomparso per alcuni giorni e quando ricompare ha il corpo cosparso di colla e la mandibola fratturata. È quanto accaduto a Frasso Telesino, in provincia di Benevento, dove l’animale, abitualmente accudito da alcune persone del posto, è stato rinvenuto la sera del 3 agosto in condizioni di forte sofferenza.

Immediatamente soccorso dai volontari e affidato alle cure veterinarie, il gatto presentava colla in diverse parti del corpo e una frattura della mandibola. Gli accertamenti veterinari non consentono, allo stato, di stabilire con certezza la causa della lesione mandibolare, ma le condizioni complessive del ritrovamento impongono di chiarire fino in fondo cosa sia accaduto e se dietro quelle ferite vi sia stata una condotta volontaria da parte dell’uomo".

LNDC Animal Protection ha presentato denuncia e il proprio ufficio legale sta seguendo il caso. L’associazione ha inoltre chiesto "con urgenza alla Polizia Municipale di verificare la presenza di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati nella zona del ritrovamento e di acquisire e conservare le eventuali registrazioni, prima che possano essere sovrascritte. La richiesta riguarda non soltanto la sera del 3 agosto, ma anche i giorni precedenti, considerato che il gatto risultava scomparso da tempo.

Un gatto non può scomparire e ricomparire in queste condizioni senza che si faccia tutto il possibile per capire cosa gli sia accaduto”, dichiara Piera Rosati, presidente nazionale di LNDC Animal Protection. “La colla sul corpo, una mandibola fratturata, giorni dei quali non sappiamo nulla, ci sono troppi elementi che devono essere chiariti. Se dagli accertamenti emergerà una condotta volontaria, chiediamo che il responsabile venga individuato e chiamato a risponderne”.

Il gatto è vivo e le sue condizioni stanno lentamente migliorando, ma il percorso di cura resta lungo. Dietro di lui ci sono ancora una volta volontari che sono intervenuti, lo hanno soccorso e stanno facendo tutto il possibile per restituirgli una vita dignitosa.

LNDC Animal Protection rivolge quindi un appello a chiunque possa avere informazioni. Chi abbia visto qualcosa nei giorni precedenti al ritrovamento, disponga di fotografie o video, abbia notato movimenti o situazioni anomale nella zona può contattare l’associazione, anche chiedendo che la propria segnalazione sia trattata con la massima riservatezza, al numero 02 26 11 65 02 oppure scrivendo a avvocato@lndcanimalprotection.org. Anche un particolare che può sembrare insignificante potrebbe essere utile per ricostruire i fatti.