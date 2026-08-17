Cherubini al Benevento, attesa finita Il trequartista di Tivoli già domani dovrebbe essere in città per le rituali visite mediche

Cherubini, ultimo atto. Dovremmo esserci, finalmente. Le due società stanno per scambiarsi i documenti e dare corpo al passaggio da una maglia giallorossa all'altra. L'accordo è stato perfezionato e bisogna solo che si concretizzi il suo arrivo in città.

Il trequartista di Tivoli arriva alle condizioni già reclamizzate: “Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in serie A e di fronte ad alcuni obiettivi da raggiungere (presenze, gol, etc)”. Ci sono solo gli ultimi adempimenti da formalizzare, poi l'ex capitano della Roma Primavera sarà pronto ad arrivare in città e a mettersi a disposizione di Floro Flores.

Domani via alle visite mediche

Quello di oggi dovrebbe essere davvero l'ultimo giorno di attesa (usiamo il condizionale per prudenza e conoscendo i tempi non rapidissimi della società romana), già stasera Cherubini potrebbe arrivare in città, in modo da essere pronto domani mattina al rituale delle visite mediche.

Si è molto insistito con la Roma per concretizzare l'operazione, in modo da dare al giocatore l'opportunità di allenarsi coi nuovi compagni almeno per una settimana intera in vista dell'esordio in campionato al Vigorito contro il Modena.

Dal punto di vista fisico non ci sono problemi: ha svolto tutta la preparazione con la Roma, compreso la “tournèe” in Regno Unito con la partecipazione attiva anche alle tre amichevoli che ha giocato la squadra di Gasperini in terra di Albione (Cardiff, Newport e Brighton). Insomma, già da domani Floro potrebbe aver colmato quel vuoto nell'undici base creato dall'infortunio di Pierluigi Simonetti.