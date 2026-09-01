Tragedia ad Apice, Mastella: siamo tornati a Caino Il primo cittadino di Benevento si dice sconvolto dall'accaduto

Comunità sotto choc nel Sannio dopo la tragedia di Apice che ha lasciato tutti increduli e sconvolti.

La morte dei tre fratelli: Giancarlo (detto Gianni), Franco e Donato Licciardi, molto noti per il loro lavoro con la loro attività di ristorazione nel Sannio ha immediatamente catalizzato l'attenzione.

Una tragedia assurda, un momento di dolore e smarrimento che ha coinvolto non solo il piccolo centro di Apice ma l'intero Sannio, purtroppo catapultato, ancora una volta, all'attenzione nazionale per un dramma a cui si stenta a credere.

Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Il primo cittadino sul suo profilo social scrive “Sconvolto dalla tragedia di Apice. Siamo tornati a Caino".

Il sindaco poi si chiede "Come è potuto accadere? Quale demone si insinua nella mente umana?". E infine commenta "Una giornata triste”.