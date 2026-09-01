Benevento e Cantisanti, c'è la rescissione del contratto Nel girone di ritorno l'anno scorso ha giocato nelle file dell'Unipomezia

Dopo aver trattato col Manfredonia per una cessione eventuale in prestito, tra Benevento e Raffaele Cantisani, attaccante, classe 2004, è stato raggiunto l'accordo per risolvere congiuntamente il contratto in essere che era in scandenza nel 2028. Il giocatore lucano, arrivato insieme a Tumminello dal Crotone lo scorso anno, aveva giocato nel girone di ritorno in prestito all'UniPomezia. Non aveva trovato una destinazione che lo soddisfacesse ed è rimasto per tutta l'estate ad attendere che si facesse avanti qualcuno. Alla fine si è optato per la rescissione del contratto.

Questo il comunicato della società giallorossa.

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l'attaccante Raffaele Cantisani al Club.

La Società desidera ringraziare Raffaele per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurandogli i migliori successi per il prosieguo della sua carriera.